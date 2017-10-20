«Салават» — «Автомобилист»: Куляш забил 100-й гол в КХЛ своей бывшей команде

Защитник «Автомобилиста» Денис Куляш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ. Хоккеист недавно расторг контракт с уфимским клубом и затем перешёл в «Автомобилист».



В первом периоде Куляш сравнял счёт, а во втором оформил дубль. Первая шайба в этом матче также стала его 200-м набранным очков в регулярных чемпионатах.

Куляш идёт на втором месте в списке снайперов среди защитников в истории КХЛ, первое место занимает Кевин Даллмэн, на счету которого 132 шайбы.

«Амур» приблизит Зубова к отставке. Прогнозы на игровой день КХЛ «Сибирь» снова проиграет, а скандал в «Автомобилисте» помешает команде Крикунова.

Видео первого гола Куляша в матче с «Салаватом Юлаевым» можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.