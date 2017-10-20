Гатиятулин — об 1:7 от «Ак Барса»: безобразный первый период, будем разбираться

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом». Челябинцы пропустили шесть шайб в первом игровом отрезке, три из них – в меньшинстве, встреча завершилась со счётом 1:7.

«Говорить много не буду. Безобразно провели первый период, особенно в обороне. Он предрешил весь матч. Будем разбираться. Возможно, не готовы были к такому началу. Эти голы в меньшинстве… Будем разбираться, находить причины и устранять их», – приводит слова Гатиятулина «Спорт Бизнес Online».