Кокарев: «Салавату» надо что-то делать с удалениями, потому что игра ломается

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Кокарев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:3).

«Всю команду — с победой. Зрители сегодня нас очень хорошо поддерживали. Готовимся к следующему матчу. Удаления? Не знаю, ребят, да, действительно, сегодня было очень много удалений, надо что-то с этим делать, потому что игра ломается. Часть ребят играет, часть — нет. Но это игра, надо просто сделать выводы, меньше удаляться. А так, в принципе, ребята — молодцы, вытащили матч на характере. На верном ли пути «Салават»? Считаю, да, команда сейчас более организованно играет, неплохой хоккей показывает. Смотрим дальше», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Азаматом Шавлуковым.