Атанасью договорился с «Детройтом» об однолетнем контракте на $ 1,387 млн

«Детройт Ред Уингз» и нападающий Андреас Атанасью договорились об условиях нового контракта. Соглашение будет рассчитано на один год с зарплатой $ 1,387 млн.

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Летом Атанасью стал ограниченно свободным агентом, стороны долгое время не могли прийти к соглашению. Форвард хотел контракт с зарплатой $ 2,5 млн в год, в то время как клуб предлагал $ 3,8 млн за два года.

Атанасью рассматривал предложения из КХЛ, а в последнее время тренировался со швейцарской командой «Лугано». В прошедшем сезоне 23-летний хоккеист набрал 29 (18+11) баллов за результативность в 64 матчах.

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