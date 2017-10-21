Дубль Лайне помог «Виннипегу» одержать победу над «Миннесотой»

«Виннипег Джетс» взял верх над гостями из «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра в Канаде завершилась со счётом 4:3.



Хозяева забросили две шайбы за полторы минуты в середине первого периода, авторами голов стали Патрик Лайне и Николай Элерс. Перед первым перерывом Крис Стюарт сократил отставание в счёте, а во втором периоде «Миннесота» и вовсе вышла вперёд благодаря точным броскам Микко Койву и Маркуса Фолиньо. За полминуты до окончания второй 20-минутки Лайне оформил дубль, а за 6 минут до финальной сирены гол Блейка Уилера обеспечил успех «Виннипегу».

Второй гол Лайне можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.