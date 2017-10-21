Пестушко: отличие Емелина от Захаркина — чёткая дисциплина и конкретные задачи

Нападающий ханты-мансийской «Югры» Максим Пестушко поделился мнением о разнице в работе тренерских штабовАнатолия Емелина и Игоря Захаркина.



«Сравнивать тренеров — это задача не хоккеистов, а руководителей и болельщиков. Но, на мой взгляд, штабу Анатолия Емелина удалось чётче наладить в команде дисциплину — не бытовую, которая всегда была на уровне, а именно игровую. Ещё один момент — более детальная подготовка к матчам, видеоразбор соперника, постановка конкретной задачи каждому игроку тройки и пятёрки. Наверное, это и приносит результат.



Похоже, что мы начинаем постепенно выправлять ситуацию, ведь на этом отрезке помимо пяти побед были и ещё два матча, в которых мы ушли в овертайм. В принципе турнирная таблица в Восточной конференции очень плотная. Если одержим ещё несколько побед, то вернёмся в кубковую гонку. Все игроки команды это прекрасно понимают», — цитирует Пестушко Russia-Hockey. ru.

«Нам пора расстаться». Кольцов и ещё 12 игроков Востока, кого нужно менять Среди них есть и Фёдор Малыхин.