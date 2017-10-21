Витолиньш: «Йокерит» показывает ту же игру, что и СКА

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Йокеритом».



«Ребята передохнули, было время поработать в зале. Сейчас у всех хорошее настроение. «Йокерит» — нетипичная финская команда. Сначала у них была пассивная игра, сейчас они играют в очень активный и быстрый хоккей. Можно сказать, играют примерно в ту же самую игру, что и мы. Сегодня будет динамичный матч, нельзя ошибаться в контратаках. Для нас это игра с конкурентом по дивизиону и конференции. Мы знаем, что играем с ними четыре матча, поэтому каждая победа над этим соперником даёт психологическое преимущество. В прошлом сезоне «Йокерит» считался неудобным противником, так что нам нужно разрушить этот стереотип.



Состав решили оставить практически таким же, как в последнем матче. Вернуться всегда можем, хотим попробовать такую же схему. Защитники всё равно попадают в ротацию, а нападение решили оставить так же. Не с прицелом на сборную? На данный момент нет, там будет всё равно по-другому. Надо посмотреть всех ребят, поэтому решили выставить такой состав. Думаю, что новых защитников в СКА не будет. У нас их достаточно. Яковлев рвётся в бой, Белов пока на травме и два защитника, кто не играет», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Матч СКА — «Йокерит» состоится сегодня, 21 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — 17:00 мск.



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