Мостовой: в хоккей играть легче, в футболе больше физических нагрузок

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой рассказал, как начинал выступать в Ночной хоккейной лиге.



«Я всегда играл в хоккей за друзей, а потом один товарищ меня спросил: «Не хочешь прийти к нам на тренировку?». Ну я пришёл, покатался, начали играть. А потом мне сказали: «Давай мы тебя заявим в Ночную лигу!». Я с удовольствием согласился. Меня все спрашивают, почему я играю в хоккей. Он легче, чем футбол. У меня за спиной огромная футбольная жизнь, и я могу сравнить эти виды спорта в плане травм и физических нагрузок. Откровенно говоря, если я в футбол поиграю, я потом три дня встать не смогу. А после хоккея более-менее себя на следующий день чувствуешь.



Можно ли собрать аналог Ночной лиги в футболе? На футбол тяжелее людей собрать. Погодные условия, опять же. Я много лет отыграл и прожил в Испании и могу сказать, что у них есть такой чемпионат. Собрать 11 человек и чтобы они все ещё нормально двигались — это очень тяжело. Хоккей более доступен. Если у тебя есть коньки и ты более-менее нормально катаешься, то всё нормально. А в футболе я тебе дам мяч, а ты не знаешь, как его остановить. И что делать, как с тобой играть? Здесь-то можно остановить шайбу и бросить её. А в футболе если ты так отбросишься, я не буду бегать за тебя. Есть такие нюансы», — рассказал Мостовой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Уткину.

Мостовой: в Ночной лиге почти тысяча команд, это невозможно представить! Известный футболист – о том, как сменил род деятельности и почему играть в хоккей легче.