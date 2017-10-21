Робинсон — об удалении до конца игры: все вопросы к судьям и только к ним

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (2:3 ОТ) и своё удаление до конца игры за удар в голову Павла Коледова.



«Непростая игра. „Локомотив“ очень старался, а мы в свою очередь не смогли забить в нужный момент. Что касается моего удаления до конца игры, то все вопросы к судьям, только к ним, комментировать не буду», — передаёт слова Робинсона корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.

Видео нарушения Робинсона можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.