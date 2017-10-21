И. Никитин: пусть разбирается главный арбитр, Андронов проявил себя как капитан

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (2:3 ОТ) и эпизод, в котором Александр Елесин ударил Сергея Андронова, но не был наказан удалением.

«Тяжёлый матч, меньшинство забрало достаточно сил. Ошибка в овертайме, ребята неправильно сыграли чисто тактически. Хорошо, что выстояли, смогли перезагрузиться, но не хватило эмоций после удачного матча в Магнитогорске.

Момент в начале игры с Андроновым? То, что я считаю, мало кому интересно. У нас есть главный арбитр КХЛ, пусть он разбирается. Сергей проявил себя как спортсмен, как капитан. Ничего нового, это нормально. У Шумакова повреждение, поэтому он не доиграл встречу.

На СКА нас настраивать не надо. Много отдали сил, но есть день на восстановление. Таких матчей единицы, ждём. Посмотрели других ребят. Планируем ввести в состав молодое звено, которое сегодня отдыхало. По поводу решений СДК не переживаю, мы к этому адаптированы. У нас своих проблем хватает, не забиваем этим голову», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.