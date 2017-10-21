Апальков: чувствовалось, что ЦСКА для Квартальнова — принципиальный соперник

Нападающий ярославского «Локомотива» Даниил Апальков после гостевой победы в матче с ЦСКА (2:3 ОТ) рассказал об игре и о своей победной шайбе.



«ЦСКА — серьёзный соперник, два матча уже проиграли им в этом сезоне, много мастеров у них в команде, тяжело играть. Все мы старались сегодня играть на команду — неважно, гол это будет или пас, — главным сегодня было победить.

Конечно, чувствовалось, что ЦСКА для нашего главного тренера — принципиальный соперник, он много лет там отработал и поднял этот клуб на очень высокий уровень. Что касается победного года в овертайме, то мне просто повезло, соперники старались меня запутать, но запутались сами, в том числе и их вратарь. Соглашусь с тем, что меньшинство остаётся нашей большой проблемой, но, поверьте, мы над этим работаем», — передаёт слова Апалькова корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.

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Видео гола Апалькова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.