Семёнов — о шестом подряд поражении «Витязя»: ничего страшного не случилось

Капитан “Витязя” Алексей Семёнов, несмотря на поражение в матче с московским “Динамо” со счётом 1:5, оптимистичен в оценках и заявил, что команда не опускает голову.

“Многое у нас не получается. Не можем забить, не идёт шайба. Но ничего страшного не случилось. Нужно понять, что именно у нас не получается. Моментов много, а забить не можем. Половины сезона ещё не прошло, поэтому пока ничего страшного нет. Всё ещё может перевернуться за одну игру, так что будем стараться и биться за последнего, матчей ещё много впереди.

Насколько серия из шести поражений подряд психологически давит на команду? Есть такое немножко. Сами понимаете, когда выигрываешь, настроение другое, и все чувствуют себя по-другому. Есть небольшой психологический надрыв, но надо разобраться и понять, что именно не получается. У нас много моментов. Если бы мы их реализовывали, всё было бы совсем по-другому. Работаем над этим, думаю, всё будет нормально. Забиваем по одному голу, но этого мало, чтобы выиграть матч. Реализация хромает, как и в большинстве, так и в равных составах. Нужно перебороть себя и немножко фарта.

Конечно, мы не падаем духом. Поддерживаем друг друга и настраиваемся на следующую игру. Понятно, психологически это сложно, но надо перебороть себя. Всё лучшее, как говорится, впереди. Что могу сказать о новичке команды Рендуличе? Честно говоря, мало за ним следил. Посмотрим, за одну игру мало кто показывает что-то сверхъестественное. Руки и голову мы точно не опускаем. Через два дня у нас игра с минским “Динамо”, будем к ней готовиться”, — передаёт слова Семёнова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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Видео интервью Семёнова можно посмотреть также на канале «Витязя» в YouTube.