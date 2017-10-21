Форвард «Витязя» Горак закончил матч с «Динамо» с показателем полезности «-4»

«Витязь» на домашней площадке потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» со счётом 1:5.



Нападающий подмосковной команды Роман Горак провёл на площадке 17 минут 50 секунд, не отметился баллами за результативность и завершил матч с показателем полезности «-4» — это худший показатель в команде. «Витязь» проиграл шестой матч подряд.



26-летний Горак выступает за «Витязь» с сезона-2014/15. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 23 матчах и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «-3».



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