Скабелка: «Авангарду» удалось выиграть без голов Чудинова, но мы их ждём

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (3:1) и оценил игру новичка команды Максима Чудинова, который перешёл из СКА.

«Мы очень рады, что смогли одержать здесь победу. «Северсталь» — очень хорошая команда. Непростой матч был у нас со «Спартаком» по качеству игры, были определённые провалы в середине матча, поэтому были у нас опасения. Спасибо команде — сегодня сыграли достаточно надёжно, забили голы вовремя. Наверное, третий гол, который мы забили в конце второго периода, стал определяющим. Как говорится, гол «в раздевалку». А затем нам удалось сыграть по счёту и довести игру до победы.

По поводу молодых в составе тоже добавлю. Такой календарь сейчас… У нас сегодня четвёртая тройка была 1997-1998 года рождения. Артём Манукян, конечно, прирождённый снайпер, он очень много забивал в МХЛ. И сегодня он здорово сыграл и забил гол. Но график сейчас такой, что все команды играют с травмами.

Максим Чудинов – мастер, делает то, что умеет делать. Понятно, мы ждём и голов от него в большинстве. Сегодня у него были отличные моменты. Нам удалось выиграть без его голов. Надеюсь, голы придут. Это хорошее усиление для нашей команды", — цитирует Скабелку пресс-служба «Северстали».

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