Результаты игрового дня МХЛ и ВХЛ

21 октября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно три матча.



«Челмет» одолел ЦСК ВВС со счётом 3:2.



В составе челябинской команды отличились Александр Подкорытов, Дмитрий Тарасов и Илья Зиновьев. Голы ЦСК ВВС на свой счёт записали Артём Сурсов и Александр Ильин.

Новокузнецкий «Металлург» обыграл «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» со счётом 2:0 благодаря дублю Артёма Чернова.



«Спутник» уступил «Барсу» со счётом 3:4 Б.



За нефтекамскую команду забили Егор Кожевников, Руслан Гайсин и Виталий Ситников. У «Барса» отличились Никита Лямкин, Дмитрий Каштанов и Артём Расулов, решающий буллит забил Андрей Чибисов.



В регулярном чемпионате МХЛ 21 октября прошло четыре матча.

«Реактор» обыграл «Белых Медведей» со счётом 7:4.



В составе победителей Арсен Хисамутдинов оформил хет-трик, Ислам Хасанов – дубль, ещё по шайбе забросили Тимур Хафизов и Глеб Семёнов. Голы челябинской команды – на счету Юрия Шадрина, Демида Мансурова, Евгения Кобякова и Аркадия Шафигулина.

«Омские Ястребы» переиграли «Спутник» — 5:1.



Максим Мельников сделал дубль, Алексей Зубов, Антон Ковалёв и Егор Сердюк забросили по шайбе. Единственный гол «Спутника» забил Герман Беляев.

«Алтай» в серии буллитов уступил «Ирбису» со счётом 1:2.



Авторами голов стали Игорь Тумченко у «Ирбиса» и Артём Синицын у «Алтая». Победный буллит забил Артём Галимов.

«Авто» разгромил «Тюменский Легион» — 5:0.



Шайбы забросили Павел Воронков, Максим Дубовик, Иван Каштанов, Валерий Глебов и Александр Дербенёв.