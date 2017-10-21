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Результаты игрового дня МХЛ и ВХЛ

21 октября 2017, суббота. 23:58 Хоккей

21 октября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно три матча.

«Челмет» одолел ЦСК ВВС со счётом 3:2.

В составе челябинской команды отличились Александр Подкорытов, Дмитрий Тарасов и Илья Зиновьев. Голы ЦСК ВВС на свой счёт записали Артём Сурсов и Александр Ильин.

ВХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
3 : 2 1:0, 1:2, 1:0
ЦСК ВВС
Самара
1:0 – Подкорытов (Могильников) – 07:32 (5x5), 1:1 – Сурсов (Патрикеев) – 25:32 (5x5), 2:1 – Тарасов (Шепелев, Могильников) – 37:28 (5x4), 2:2 – Ильин (Феклистов, Сенников) – 39:56 (5x5), 3:2 – Зиновьев (Мелихов, Безруков) – 58:56 (5x5)

Новокузнецкий «Металлург» обыграл «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» со счётом 2:0 благодаря дублю Артёма Чернова.

«Спутник» уступил «Барсу» со счётом 3:4 Б.

За нефтекамскую команду забили Егор Кожевников, Руслан Гайсин и Виталий Ситников. У «Барса» отличились Никита Лямкин, Дмитрий Каштанов и Артём Расулов, решающий буллит забил Андрей Чибисов.

В регулярном чемпионате МХЛ 21 октября прошло четыре матча.

«Реактор» обыграл «Белых Медведей» со счётом 7:4.

В составе победителей Арсен Хисамутдинов оформил хет-трик, Ислам Хасанов – дубль, ещё по шайбе забросили Тимур Хафизов и Глеб Семёнов. Голы челябинской команды – на счету Юрия Шадрина, Демида Мансурова, Евгения Кобякова и Аркадия Шафигулина.

МХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 12:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
4 : 7 2:2, 0:2, 2:3
Реактор
Нижнекамск
0:1 – Семёнов (Хасанов, Хисамутдинов) – 04:20 (5x4), 1:1 – Шадрин (Кулиев, Мансуров) – 07:38 (5x5), 2:1 – Мансуров (Кулиев) – 11:17 (5x5), 2:2 – Хисамутдинов (Хафизов, Семёнов) – 15:19 (5x5), 2:3 – Хасанов (Тимиров, Хафизов) – 33:14 (5x4), 2:4 – Хисамутдинов (Галеев, Хасанов) – 39:29 (5x5), 3:4 – Кобяков (Шурыгин, Степанов) – 43:47 (5x5), 3:5 – Хафизов (Хисамутдинов, Семёнов) – 47:12 (5x4), 4:5 – Шафигулин (Шадрин, Кулиев) – 48:37 (5x5), 4:6 – Хисамутдинов (Хасанов, Хафизов) – 48:53 (5x5), 4:7 – Хасанов (Хафизов) – 59:39 (en)

«Омские Ястребы» переиграли «Спутник» — 5:1.

Максим Мельников сделал дубль, Алексей Зубов, Антон Ковалёв и Егор Сердюк забросили по шайбе. Единственный гол «Спутника» забил Герман Беляев.

МХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
5 : 1 0:0, 3:0, 2:1
Спутник
Альметьевск
1:0 – Зубов (Шама, Ширгазиев) – 24:48 (5x5), 2:0 – Ковалёв (Мельников, Бугров) – 35:42 (5x4), 3:0 – Мельников (Ковалёв, Рожковский) – 38:17 (5x5), 4:0 – Сердюк (Зубов, Ширгазиев) – 41:52 (5x5), 4:1 – Беляев (Бархаткин, Каримов) – 44:18 (5x5), 5:1 – Мельников (Ковалёв) – 57:45 (5x5)

«Алтай» в серии буллитов уступил «Ирбису» со счётом 1:2.

Авторами голов стали Игорь Тумченко у «Ирбиса» и Артём Синицын у «Алтая». Победный буллит забил Артём Галимов.

МХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 10:00 МСК
Алтай
Усть-Каменогорск
1 : 2 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1
Ирбис
Казань
0:1 – Тумченко (Мужиков, Галимов) – 08:04 (5x5), 1:1 – Синицын (Гусейнов, Хрипков) – 32:33 (5x5), 1:2 – Галимов – 65:00 ( ПБ)

«Авто» разгромил «Тюменский Легион» — 5:0.

Шайбы забросили Павел Воронков, Максим Дубовик, Иван Каштанов, Валерий Глебов и Александр Дербенёв.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
21 октября 2017, суббота
23:58 Результаты игрового дня МХЛ и ВХЛ
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