Кучеров забросил свою десятую шайбу за «Тампу» в сезоне

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил дубль по итогам двух периодов встречи с «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, россиянин достиг отметки в десять шайб в текущем сезоне.



После двух периодов «Тампа» выигрывает у действующих чемпионов НХЛ со счётом 6:0.

Видео юбилейного, десятого гола Кучерова доступно для просмотра в официальном «твиттере» НХЛ.

Напомним, ранее первым десятком шайб в сезоне отметился российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.