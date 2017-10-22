100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Баффало» вырвал победу в Бостоне в овертайме, «Оттава» выиграла у «Торонто»

22 октября 2017, воскресенье. 05:10 Хоккей

Хоккеисты «Баффало Сэйбрз» одержали вторую победу в сезоне, добившись успеха во встрече с «Бостон Брюинз» по итогам овертайме, результат игры — 5:4. В составе «Бостона» отметим дубли авторства Давида Пастрняка и Брэда Маршана, Чарли Макэвой записал в свой актив две результативные передачи. Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин провёл на льду чуть более 14 минут и закончил матч с показателем эффективности «-1».

В параллельной встрече игрового вечера в Канаде «Оттава Сенаторз» была сильнее гостей из «Торонто Мэйпл Лифс», обыграв соперников со счётом 6:3 и прервав тем самым серию из двух поражений. Дерек Брассар оформил дубль, Эрик Карлссон стал автором трёх результативных передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4 : 5 2:0, 2:2, 0:2, 0:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Пастрняк (Шаллер, Макэвой) – 13:16 (5x5), 2:0 – Маршан – 15:05 (5x4), 3:0 – Маршан (Бьорк, Макэвой) – 20:37 (5x5), 3:1 – Поменвиль (О'Райлли) – 28:01 (5x5), 4:1 – Пастрняк (Нэш, Круг) – 31:22 (5x5), 4:2 – Айкел (Сканделла, Бейли) – 36:07 (5x5), 4:3 – Пульо (Райнхарт, Маккейб) – 46:55 (5x5), 4:4 – Кейн (Маккейб, Поменвиль) – 57:52 (5x5), 4:5 – О'Райлли – 62:59 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
6 : 3 1:0, 2:0, 3:3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Томпсон (Барроуз, Браун) – 12:01 (5x5), 2:0 – Дзингел (Карлссон, Уайдман) – 34:20 (5x5), 3:0 – Брассар (Райан, Карлссон) – 39:48 (5x5), 3:1 – ван Римсдайк (Хэйнси, Браун) – 46:00 (5x5), 3:2 – Мэттьюс (Нюландер, Хэйнси) – 48:34 (5x5), 4:2 – Стоун – 48:41 (5x5), 4:3 – Нюландер (Гардинер, Мэттьюс) – 52:52 (5x4), 5:3 – Брассар (Стоун, Карлссон) – 56:30 (5x5), 6:3 – Стоун (Брассар, Фанёф) – 58:21 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Бостон Брюинз Оттава Сенаторз Торонто Мэйпл Лифс
Новости. Хоккей
22 октября 2017, воскресенье
05:10 «Баффало» вырвал победу в Бостоне в овертайме, «Оттава» выиграла у «Торонто»
05:00 «Коламбус» дома проиграл «Лос-Анджелесу», Панарин отметился передачей
04:49 «Тампа» сокрушила «Питтсбург» со счётом 7:1, в активе Кучерова дубль и передача
04:41 Хет-трик Кютюра не помог «Сан-Хосе» избежать поражения от «Айлендерс»
04:05 Кучеров забросил свою десятую шайбу за «Тампу» в сезоне
21 октября 2017, суббота
23:58 Результаты игрового дня МХЛ и ВХЛ
23:26 Куликов, пропустивший две игры из-за травмы, тренируется в общей группе «Джетс»
23:17 Скабелка: «Авангарду» удалось выиграть без голов Чудинова, но мы их ждём
22:52 Форвард «Витязя» Горак закончил матч с «Динамо» с показателем полезности «-4»
22:36 Гол и передача Симмондса принесли «Филадельфии» победу в матче с «Эдмонтоном»
22:31 Варнаков — о первом хет-трике за пять лет: ничего особенного не случилось
22:04 «Рейнджерс» прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв «Нэшвилл»
21:47 Гулявцев: в «Северстали» скоро будет половина «Алмаза», больше некому играть
21:38 Защитнику «Северстали» Вишневскому разрезали коньком руку в матче с «Авангардом»
21:31 Семёнов — о шестом подряд поражении «Витязя»: ничего страшного не случилось
21:20 Е. Корешков — о шести минутах штрафа Доуса: что-то не так, поговорим, разберём
21:15 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
21:01 Калинин: приятно прервать победную серию «Йокерита»
20:59 Скудра: «Торпедо» прибило супердоверие к молодёжи, мы не должны были проигрывать
20:49 Андронов: после удара Елесина игра сломалась — не хоккей был, а непонятно что
20:41 Апальков: чувствовалось, что ЦСКА для Квартальнова — принципиальный соперник
20:39 Войнов: потратили все эмоции в матче с «Йокеритом», надо накопить их к ЦСКА
20:29 Квартальнов — о 2-й встрече с ЦСКА: мне что, всю жизнь голову пеплом посыпать?
20:26 И. Никитин: пусть разбирается главный арбитр, Андронов проявил себя как капитан
20:24 Белов: сложно говорить, надо извиниться перед фанатами «Витязя» за эту игру
20:17 Прохоркин: про бонусы за победу над «Йокеритом» в СКА ничего не говорили
20:08 В. Воробьёв: матч с «Витязем» был важным для «Динамо» в психологическом плане
20:07 Робинсон — об удалении до конца игры: все вопросы к судьям и только к ним
19:59 Ялонен: победа была в руках, наше последнее удаление было в мягкой ситуации
19:51 Знарок: не считаю нужным обсуждать с журналистами ошибки игроков СКА
19:51 СКА побил рекорд КХЛ, набрав очки в 25 матчах «регулярки» подряд
19:40 «Локомотив» под руководством Квартальнова прервал победную серию ЦСКА
19:33 Дубль Доуса помог «Барысу» в гостях одолеть «Торпедо»
19:29 СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита»
19:20 «Авангард» обыграл «Северсталь», Артём Манукян забросил первую шайбу в КХЛ
19:16 Хет-трик Варнакова помог московскому «Динамо» крупно обыграть «Витязь»
19:15 СКА — «Йокерит»: Кетов сделал «рыбку» и сбил судью
18:49 ЦСКА — «Локомотив»: Робинсон удалён до конца игры за удар в голову Коледова
18:38 Никита Трямкин дисквалифицирован на один матч за жест в сторону Умарка
18:29 «Витязь» — «Динамо»: Варнаков впервые с 2012 года оформил хет-трик
18:23 ЦСКА — «Локомотив»: массовая драка после удара Андронова в голову Иванова
18:06 Епанчинцев: «Спартак» повёл в счёте, но снова наступил на те же грабли
17:43 Мостовой: в хоккей играть легче, в футболе больше физических нагрузок
17:29 ЦСКА — «Локомотив»: форвард гостей Коршков получил «5+20» за удар в голову
17:21 Емелин: защитник Валентенко выбыл до конца сезона, у него рецидив травмы
Все новости RSS
Партнерский контент