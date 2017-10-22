«Баффало» вырвал победу в Бостоне в овертайме, «Оттава» выиграла у «Торонто»

Хоккеисты «Баффало Сэйбрз» одержали вторую победу в сезоне, добившись успеха во встрече с «Бостон Брюинз» по итогам овертайме, результат игры — 5:4. В составе «Бостона» отметим дубли авторства Давида Пастрняка и Брэда Маршана, Чарли Макэвой записал в свой актив две результативные передачи. Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин провёл на льду чуть более 14 минут и закончил матч с показателем эффективности «-1».



В параллельной встрече игрового вечера в Канаде «Оттава Сенаторз» была сильнее гостей из «Торонто Мэйпл Лифс», обыграв соперников со счётом 6:3 и прервав тем самым серию из двух поражений. Дерек Брассар оформил дубль, Эрик Карлссон стал автором трёх результативных передач.