«Даллас» выиграл у «Каролины», в активе Радулова результативная передача

Хоккеисты «Даллас Старз» одержали четвёртую победу кряду в регулярном чемпионате НХЛ, выиграв у «Каролины Харрикейнз» на домашнем льду со счётом 4:3.



Хозяева добились преимущества в четыре шайбы к середине второго периода — отличились Джейми Бенн, Тайлер Сегин и Тайлер Питлик дважды. Гости ответили дублем в исполнении Джеффа Скиннера и точным броском Джордана Стаала незадолго до финальной сирены, однако перевести игру в овертайм «Каролине» не удалось.



Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов стал ассистентом в эпизоде с первой заброшенной шайбой. Форвард провёл на льду без малого 19 минут и заработал коэффициент полезности «+1».