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Сергачёв: я не Виктор Хедман. Уверенность растёт, но иногда испытываю проблемы

22 октября 2017, воскресенье. 06:59 Хоккей

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв после победы в матче с «Питтсбург Пингвинз» (7:1) прокомментировал свою игру на старте сезона. Сергачёв набрал 8 (3+5) очков в девяти матчах и вышел на пятое место в списке бомбардиров-защитников НХЛ.

«Я ничего не ожидал, только хорошей и стабильной игры от себя. Я подключаюсь к атаке, и, если открываюсь, такие ребята, как Стэмкос или Кучеров, сделают мне передачу. Мне просто надо бросать по воротам.

В моменте с моей передачей я хотел сам обыграть соперника один в одного, как делал это в «молодёжке». Но увидел, что он занял хорошую позицию, повернулся, проявил терпение и дождался ребят, которые проводили смену. Строльман подключился к атаке второй волной, я отдал шайбу ему, он здорово бросил.

Уверенность растёт, но в некоторых моментах иногда испытываю проблемы. Сегодня у меня не получались выходы из зоны, меня накрывали. Соперник видит, что я молодой парень, у которого не так много уверенности, а не Виктор Хедман, который всегда сумеет правильно сыграть. В третьем периоде поговорил с тренерами, почувствовал больше уверенности», — сказал Сергачёв в эфире FOX Sports.

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Видео гола Строльмана с передачи Сергачёва можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Источник: FOX Sports Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Виктор Хедман Михаил Сергачёв
Новости. Хоккей
22 октября 2017, воскресенье
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