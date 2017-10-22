Клим Костин подрался в матче АХЛ с «Техасом» и набрал 1 очко

Нападающий «Сан-Антонио Рампэйдж» Клим Костин в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Техас Старз» подрался с Кёртисом Маккензи. Конфликт разгорелся после борьбы за шайбу у борта. После серии ударов соперников разняли судьи.

Матч завершился со счётом 6:2 в пользу команды Костина. Российский хоккеист отметился голевой передачей и одним броском в створ ворот. Показатель полезности составил «+1».

Видео можно посмотреть на канале hockey fights plus в Youtube.