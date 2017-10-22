Клим Костин подрался в матче АХЛ с «Техасом» и набрал 1 очко

Нападающий «Сан-Антонио Рампэйдж» Клим Костин в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Техас Старз» подрался с Кёртисом Маккензи. Конфликт разгорелся после борьбы за шайбу у борта. После серии ударов соперников разняли судьи.
Матч завершился со счётом 6:2 в пользу команды Костина. Российский хоккеист отметился голевой передачей и одним броском в створ ворот. Показатель полезности составил «+1».
Видео можно посмотреть на канале hockey fights plus в Youtube.
Справка «Чемпионата»
Клим Костин родился 5 мая 1999 года в Пензе.
Является воспитанником московского «Динамо», выступал за юниорские и молодёжные команды «бело-голубых». Также выступал за ХК МВД в МХЛ, «Динамо» Балашиха в ВХЛ и московское «Динамо» в КХЛ. В КХЛ провёл 8 матчей и очков не набрал.
Костин выбран «Сент-Луис Блюз» в первом раунде драфта НХЛ 2017 года под номером 31. В официальных матчах НХЛ пока не играл, перед стартом сезона «Блюзмены» отправили Костина в АХЛ. Костин является серебряным призёром юниорского чемпионата мира (U17)
Клим Костин родился 5 мая 1999 года в Пензе.
Является воспитанником московского «Динамо», выступал за юниорские и молодёжные команды «бело-голубых». Также выступал за ХК МВД в МХЛ, «Динамо» Балашиха в ВХЛ и московское «Динамо» в КХЛ. В КХЛ провёл 8 матчей и очков не набрал.
Костин выбран «Сент-Луис Блюз» в первом раунде драфта НХЛ 2017 года под номером 31. В официальных матчах НХЛ пока не играл, перед стартом сезона «Блюзмены» отправили Костина в АХЛ. Костин является серебряным призёром юниорского чемпионата мира (U17)