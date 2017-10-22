100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«СЮ» — «Трактор»: судьи отменили гол Якуцени после запроса уфимцев на офсайд

22 октября 2017, воскресенье. 15:26 Хоккей

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Трактор» в первом периоде челябинцы забили два гола.

Вначале на 10-й минуте данного матча защитник Ник Бэйлен вывел «Трактор» вперёд. На 15-й минуте матча Максим Якуценя удвоил преимущество челябинской команды. Однако тренерский штаб уфимской команды сделал запрос на положение вне игры. Судьи приняли решение после просмотра: положение вне игры было, гол не засчитан.

В начале второго периода счёт в матче «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» равный — 1:1. Уфимцы отыгрались на второй минуте периода.

«Ак Барс» не пощадит «Металлург». Прогнозы на игровой день КХЛ
«Салават» не испытает проблем с «Трактором», Назаров раскусит «Автомобилист».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК Трактор
Новости. Хоккей
22 октября 2017, воскресенье
15:26 «СЮ» — «Трактор»: судьи отменили гол Якуцени после запроса уфимцев на офсайд
14:54 Круг — о победном голе «Баффало» в ворота Худобина: думал, выиграю борьбу
13:58 Генменеджер сборной Канады: русским нужно золото ОИ-2018. Это их главная цель
13:36 Максим Соловьёв провёл 500 матчей в КХЛ
12:51 Раздевалка «Спартака» после волевой победы над «Югрой»
12:38 Итоги дня для россиян в АХЛ: Костин подрался, Миронов забил за «Сан-Антонио»
12:10 Худобин — о победном голе «Баффало»: меня сбили. Это удаление, а не гол
11:36 Тротц — о домашних поражениях: «Вашингтон» ещё не выстроил новую философию
11:09 Григорьев: «Торпедо» контролировало ход игры с «Барысом», не доработали концовку
10:30 Клим Костин подрался в матче АХЛ с «Техасом» и набрал 1 очко
10:09 НХЛ назвала трёх звёзд очередного игрового дня
09:49 Василевский: победа над Малкиным и Кросби добавляет уверенности «Тампе»
09:39 Сборная Канады хочет взять на ОИ-2018 лучших бомбардиров молодёжных лиг
09:25 Ягр получил травму и не доиграл матч с «Миннесотой»
09:15 Любушкин — об удалениях в игре с ЦСКА: вряд ли кто-то специально бил в голову
09:13 «Вегас» вошёл в историю НХЛ как 1-й новичок, выигравший 6 из 7 матчей на старте
09:00 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 2 очка Сергачёва, 8 бросков Тарасенко
08:52 Среднее игровое время Шипачёва во всех матчах за «Вегас» не превысило 11 минут
08:34 «Вегас» вырвал победу у «Сент-Луиса», Шипачёв заработал 2 минуты штрафа
08:06 «Калгари» уступил «Миннесоте», Ягр сравнялся по матчам с Хоу и очков не набрал
08:04 OHL: форвард «Садбери» Дмитрий Соколов сделал дубль и стал первой звездой матча
08:04 Болельщики «Оттавы» и «Торонто» подрались на трибунах во время матча
08:03 Купер — о Сергачёве: мы видим, почему его выбрали в топ-10 на драфте
08:00 Аркалов: этот сезон для меня лучший, в Ярославле получил травму — и это бесит
07:32 Кросби – о штрафе за спор судьёй: не так мы хотели начать матч, это моя вина
07:19 «Тампа»-«Питтсбург»: сумасшедший сейв Василевского на Хагелине
07:11 Ягр сравнялся с Горди Хоу по количеству матчей в «регулярках» и плей-офф НХЛ
07:06 Стэмкос: я уже не так часто бросаю сам. Больше стараюсь отдать шайбу Кучерову
06:59 Сергачёв: я не Виктор Хедман. Уверенность растёт, но иногда испытываю проблемы
06:54 «Чикаго» нанёс «Аризоне» восьмое поражение в сезоне
06:49 Сергачёв вышел на пятое место в списке бомбардиров-защитников НХЛ
06:27 Никита Кучеров догнал Александра Овечкина в списке снайперов НХЛ
06:15 Кучеров и Стэмкос – первые партнёры за 16 лет, набирающие очки 9 матчей кряду
06:04 Кросби получил дисциплинарный штраф за спор с судьёй после гола Кучерова
05:53 Шайба Кучерова вошла в топ-10 лучших голов третьей недели сезона
05:46 «Даллас» выиграл у «Каролины», в активе Радулова результативная передача
05:27 Шайбы Дадонова и Баркова помогли «Флориде» выиграть у «Вашингтона» в гостях
05:10 «Баффало» вырвал победу в Бостоне в овертайме, «Оттава» выиграла у «Торонто»
05:00 «Коламбус» дома проиграл «Лос-Анджелесу», Панарин отметился передачей
04:49 «Тампа» сокрушила «Питтсбург» со счётом 7:1, в активе Кучерова дубль и передача
04:41 Хет-трик Кутюра не помог «Сан-Хосе» избежать поражения от «Айлендерс»
04:05 Кучеров забросил свою 10-ю шайбу за «Тампу» в сезоне
21 октября 2017, суббота
23:58 Результаты игрового дня МХЛ и ВХЛ
23:26 Куликов, пропустивший две игры из-за травмы, тренируется в общей группе «Джетс»
23:17 Скабелка: «Авангарду» удалось выиграть без голов Чудинова, но мы их ждём
Все новости RSS
Партнерский контент