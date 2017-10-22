«СЮ» — «Трактор»: судьи отменили гол Якуцени после запроса уфимцев на офсайд

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Трактор» в первом периоде челябинцы забили два гола.



Вначале на 10-й минуте данного матча защитник Ник Бэйлен вывел «Трактор» вперёд. На 15-й минуте матча Максим Якуценя удвоил преимущество челябинской команды. Однако тренерский штаб уфимской команды сделал запрос на положение вне игры. Судьи приняли решение после просмотра: положение вне игры было, гол не засчитан.

В начале второго периода счёт в матче «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» равный — 1:1. Уфимцы отыгрались на второй минуте периода.