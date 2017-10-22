Д. Бут: лучше играть по 4 минуты за матч в НХЛ, чем по 24 – в России

Бывший нападающий омского «Авангарда» и владивостокского «Адмирала», а ныне форвард «Детройт Ред Уингз» Дэвид Бут рассказал о своём опыте игры в Континентальной хоккейной лиге.



«Я счастлив вернуться в НХЛ. Лучше играть по 4 минуты за матч здесь, чем по 24 – в КХЛ. Я старался радоваться своему опыту игры в России, но если бы я нынче не смог трудоустроиться в Северной Америке, то в Россию бы не вернулся. Да, я понимаю, что это был бы, скорее всего, конец моей карьеры», — приводит впечатления Бута Sportsnet.



Нынешней осенью 32-летний американец был приглашён в тренировочный лагерь «Анахайм Дакс», но не смог пробиться в команду. 2 октября он подписал однолетний двусторонний контракт с «Детройтом» на $ 750 тыс. В 42 матчах в Континентальной хоккейной лиге он набрал 25 (10+15) очков. В текущем регулярном чемпионате он провёл за «Ред Уингз» 4 встречи, не набрав результативных баллов, а его игровое время лишь в одном из матчей превысило 6 минут. После заключения контракта с «Детройтом» нападающего Андреаса Атанасиу Бут может попасть в запас или быть выставлен на драфт отказов.

Экс-форвард «Авангарда» Дэвид Бут подписал двусторонний контракт с «Детройтом»

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».