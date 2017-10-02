Экс-форвард «Авангарда» Дэвид Бут подписал двусторонний контракт с «Детройтом»

«Детройт» подписал контракт с нападающим Дэвидом Бутом, который был в клубе на просмотре. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба. Соглашение носит двусторонний характер с зарплатой $ 700 тыс. на уровне НХЛ и $ 250 тыс. на уровне АХЛ.



32-летний Бут в сезоне-2016/17 выступал в КХЛ за «Авангард», принял участие в 19 матчах и отметился 9 (4+5) баллами за результативность. Ранее он играл также в «Адмирале», в сезоне-2015/16 на его счету 16 (6+10) очков в 23 матчах.



Бут выступал в НХЛ с 2008 по 2015 год, он сыграл 502 матча за «Флориду Пантерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Торонто Мэйпл Лифс» и набрал 231 (120+11) очко.