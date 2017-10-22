«Молот-Прикамье» проиграл четвёртый матч подряд и другие результаты дня в ВХЛ

22 октября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги прошло пять матчей. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.
«Рубин» на своём льду уступил «Торосу» — 2:3.
«Зауралье» оказалось сильнее «Молота-Прикамье» — 3:2. Пермская команда проиграла четвёртый матч кряду.
«Ижсталь» уступила «Соколу» — 2:3.
ХК «Рязань» одолел «Южный Урал» — 2:1 ОТ.
Наконец, в заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «Буран» проиграл «Горняку» — 3:4.