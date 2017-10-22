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«Молот-Прикамье» проиграл четвёртый матч подряд и другие результаты дня в ВХЛ

22 октября 2017, воскресенье. 22:55 Хоккей

22 октября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги прошло пять матчей. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

«Рубин» на своём льду уступил «Торосу» — 2:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
2 : 3 1:1, 0:1, 1:1
Торос
Нефтекамск
1:0 – Штайнох (Федотов) – 12:36 (5x4), 1:1 – Карпов (Котляревский) – 16:22 (5x5), 1:2 – Баранов – 23:16 (5x5), 1:3 – Дубровский (Емелин, Баранов) – 54:32 (5x5), 2:3 – Штайнох (Белов) – 59:19 (5x5)

«Зауралье» оказалось сильнее «Молота-Прикамье» — 3:2. Пермская команда проиграла четвёртый матч кряду.

ВХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Зауралье
Курган
3 : 2 2:1, 1:1, 0:0
Молот-Прикамье
Пермь
0:1 – Шайхулов (Кузнецов, Рыжков) – 11:08 (5x4), 1:1 – Сулимов (Первухин, Муштаев) – 11:43 (5x5), 2:1 – Колготин (Маслов, Фаст) – 19:24 (5x4), 2:2 – Синицын (Воеводин, Угольников) – 22:57 (5x5), 3:2 – Дюкарев – 25:40 (5x5)

«Ижсталь» уступила «Соколу» — 2:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Ижсталь
Ижевск
2 : 3 0:1, 0:1, 2:1
Сокол
Красноярск
0:1 – Зузин (Сергеев, Цыганов) – 14:05 (4x5), 0:2 – Андрющенко (Озолиньш) – 25:28 (5x5), 1:2 – Кочуров (Баженов) – 44:40 (5x5), 2:2 – Князев (Щербов, Никифоров) – 46:02 (5x5), 2:3 – Лютов (Андрющенко) – 57:07 (5x5)

ХК «Рязань» одолел «Южный Урал» — 2:1 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Рязань
Рязань
2 : 1 1:0, 0:0, 0:1, 1:0
Южный Урал
Орск
1:0 – Иван Иванов (Дубинин, Полунин) – 15:34 (5x5), 1:1 – Мищенко (Марзоев, Илья Иванов) – 44:17 (5x4), 2:1 – Милёхин (Леснухин) – 64:53 (5x4)

Наконец, в заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «Буран» проиграл «Горняку» — 3:4.

ВХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Буран
Воронеж
3 : 4 1:1, 1:1, 1:2
Горняк
Учалы
0:1 – Антонов (Кузнецов, Митякин) – 01:14 (5x5), 1:1 – Маслов (Зотов, Бешаров) – 08:09 (5x5), 1:2 – Сетдиков (Митякин, Цапаев) – 23:41 (5x4), 2:2 – Буйницкий (Шипилов) – 28:46 (5x5), 3:2 – Луговой (Шипилов) – 41:12 (5x4), 3:3 – Сетдиков (Митякин) – 43:57 (5x5), 3:4 – Митякин (Сетдиков) – 50:13 (4x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Буран ХК Зауралье ХК Ижсталь ХК Молот-Прикамье ХК Рубин ХК Рязань ХК Сокол Красноярск ХК Торос ХК Южный Урал Орск
Новости. Хоккей
22 октября 2017, воскресенье
22:55 «Молот-Прикамье» проиграл четвёртый матч подряд и другие результаты дня в ВХЛ
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