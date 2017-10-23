«Торонто» подписал с Полаком контракт на $ 1,1 млн

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал с защитником Романом Полаком новый контракт, сообщается на официальном сайте НХЛ. Соглашение рассчитано на один год, за который 31-летний чешский хоккеист заработает $ 1,1 млн.

Полак был выбран «Сент-Луис Блюз» в шестом раунде на драфте 2004 года. За эту команду он провёл 8 лет — с 2006 по 2014 год. Летом 2014 года был обменян в «Торонто». 22 февраля 2016 года «Мэйпл Лифс» обменяли его в «Сан-Хосе Шаркс», и в составе этой команды в том же году он дошёл до финала Кубка Стэнли.

Летом прошлого года Полак вернулся в «Торонто». В минувшем сезоне защитник провёл 75 матчей в регулярном чемпионате за «Мэйпл Лифс» и набрал в них 11(4+7) очков, а также сыграл в двух матчах плей-офф.