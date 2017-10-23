НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня регулярного чемпионата, в котором прошёл один матч. «Ванкувер Кэнакс» на выезде уверенно переиграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:1.



3. Нападающий «Ванкувера» Бо Хорват, который сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности "+2".



2. Форвард «Ванкувера» Джейк Виртанен, отметившийся заброшенной шайбой. Кроме того, он нанёс восемь бросков по воротам.



1. Нападающий «Ванкувера» Свен Берчи, который оформил дубль и заработал показатель полезности "+3".