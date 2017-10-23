OHL: форвард «Бэрри» Липанов стал первой звездой матча, вратарь Лазарев — второй

Нападающий «Бэрри» Алексей Липанов оформил дубль в матче регулярного чемпионата OHL с «Ошавой». Встреча завершилась со счётом 4:0, а российский форвард был признан первой звездой матча. Второй звездой стал вратарь «Бэрри» Леонид Лазарев, отразивший все 26 бросков по своим воротам.

Справка «Чемпионата»



Алексей Липанов, родился 17 августа 1999 года в Москве.



Воспитанник «Спартака», затем играл в юношеских командах «Динамо». Выступал за сборные России U16, U17 и U18, дважды играл на юниорском чемпионате мира. в 2017 году провёл пять матчей на мемориале Глинки и сделал пять передач. Был капитаном сборной на ЮЧМ-2017 и помог России выиграть бронзовую медаль.



Сезон-2016/17 провёл в системе «Динамо», в ВХЛ сыграл 27 матчей, набрав 11 (3+8) очков и помог балашихинскому «Динамо» выиграть кубок Братины. В МХЛ набрал 3 (0+3) очка в 11 встречах.



В 2017 году был задрафтован «Тампой» в третьем раунде под общим 76-м номером.



В 12 матчах за «Бэрри» в этом сезоне набрал 15 (6+9) очков. , родился 17 августа 1999 года в Москве.Воспитанник «Спартака», затем играл в юношеских командах «Динамо». Выступал за сборные России U16, U17 и U18, дважды играл на юниорском чемпионате мира. в 2017 году провёл пять матчей на мемориале Глинки и сделал пять передач. Был капитаном сборной на ЮЧМ-2017 и помог России выиграть бронзовую медаль.Сезон-2016/17 провёл в системе «Динамо», в ВХЛ сыграл 27 матчей, набрав 11 (3+8) очков и помог балашихинскому «Динамо» выиграть кубок Братины. В МХЛ набрал 3 (0+3) очка в 11 встречах.В 2017 году был задрафтован «Тампой» в третьем раунде под общим 76-м номером.В 12 матчах за «Бэрри» в этом сезоне набрал 15 (6+9) очков.

Справка «Чемпионата»



Леонид Лазарев, родился 27 июля 1997 года в Москве.



В юношестве занимался в московской команде «Белые Медведи». С сезона-2013/14 выступает в Северной Америке. Сначала играл в GOJHL – одной из канадских молодёжных лиг, где был признан новичком года. С 2014 по 2016 год выступал за «Оттаву 76» в OHL, с сезона-2017/18 играет в «Бэрри».



В текущем сезоне провёл девять матчей, отразив 90,3% бросков с коэффициентом надёжности 2,9.