АХЛ: Клим Костин забросил свою первую шайбу и признан первой звездой матча

Нападающий «Сан-Антонио» Клим Костин в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Техасом» забросил шайбу и был признан первой звездой встречи.

, родился 5 мая 1999 года в Пензе.Начинал играть в хоккей в «Дизеле». С 2014 года выступал за юношеские команды московского «Динамо», а также в МХЛ. За ХК МВД провёл в общей сложности 31 матч и набрал 22 (8+14) очка.Был капитаном юниорской сборной России на чемпионате мира 2016 года, в пяти матчах набрал 4 (0+4) очка.В сезоне-2016/17 дебютировал в КХЛ, проведя восемь матчей за «Динамо». Был фаворитом драфта НХЛ, но получил травму, играя за сборную России на Мировом кубке вызова в 2016 году, и пропустил большую часть сезона.Был выбран на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером «Сент-Луис Блюз» и стал выступать в системе клуба. В этом сезоне в его активе 5 (1+4) очков в шести матчах АХЛ.