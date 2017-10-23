Ткачёв: я бы размышлял, пойти ли в команду с такой конкуренцией, как в ЦСКА

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв рассказал, с каким настроем он подходит к матчам со СКА, о своих шансах попасть на Олимпиаду и конкуренции в ЦСКА.

«Чемодан-то собран в Корею. На Олимпиаду попасть надо, а играть там хочет каждый. Всё зависит от нашей игры, а о желании и спрашивать не надо. Сегодня сыграю хорошо, а завтра плохо. Тем и хорош хоккей, что в любой момент всё может измениться. Надо не думать о попадании на Олимпийские игры, а работать и показывать хороший хоккей. Поедут всё равно лучшие, и неважно, из каких они клубов.

Все ненавидят СКА? Ненависть — не совсем то слово, которое подходит в данном случае. Есть хорошая команда с хорошим составом, которая выигрывает. Всегда хочется обыграть сильный клуб. Это спорт. И это только касательно спорта — есть конкуренция и желание выиграть. Ничего не могу сказать по поводу того, что мной интересовался СКА. Пошёл бы в команду, где такая жёсткая конкуренция, как сейчас в ЦСКА? Тут надо размышлять, так просто на такой вопрос не ответить. Я бы размышлял», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.