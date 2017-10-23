Гендиректор «Торпедо» рассказал о долгах клуба по заработной плате

Генеральный директор «Торпедо» Виктор Харитонов рассказал о ситуации с долгами клуба по заработной плате. Ранее глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко сообщил, что клуб выплатил только 40% зарплаты за август и обязался закрыть задолженность до 30 октября. В противном случае Коваленко пообещал начать принимать меры.

Коваленко: «Торпедо» имеет задолженности, профсоюз не будет ждать весны

«С главой профсоюза Андреем Коваленко мы на связи, отправили ему письмо. В «Торпедо» выплачена зарплата за август в размере 40%. Поэтому осталось погасить оставшиеся 60%, а также выплатить зарплату за сентябрь. Платежи у нас идут следующим образом: за август мы платим полностью до 30 сентября, за сентябрь полностью до 30 октября. Это не от нас зависит, так составлен график платежей спонсоров. Да, за август была проплата только 40%, но я думаю, в ближайшие дни мы всё это дело погасим, а также заплатим за сентябрь. Со спонсорами все вопросы руководство проговорило, всё должно быть нормально. Да, Валерий Павлинович Шанцев много сделал для нашего хоккея. Всё должно быть в порядке», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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