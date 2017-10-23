Есмантович — об отмене дисквалификации Андронова: в КХЛ же живые люди работают

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал решение КХЛ отменить дисквалификацию капитана команды Сергея Андронова, из-за которой он должен был пропустить матч со СКА.

«Всё бывает, в КХЛ же тоже живые люди работают, ничего страшного. Главное, что лига понимает ситуацию. Как говорил Глеб Жеглов, правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Выйдет ли Андронов со СКА или нет — это вопрос к главному тренеру, но, безусловно, он готов играть. Даже если утром не катался, ничего страшного», — цитирует Есмантовича «Р-Спорт».

Андронов был дисквалифицирован на один матч после игры с «Локомотивом», где он получил 10-минутный дисциплинарный штраф, который стал для него третьим в этом сезоне. В день матча со СКА лига изменила своё решение.