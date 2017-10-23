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«Питтсбург» выставил на драфт отказов обладателя Кубка Стэнли — вратаря Ниеми

23 октября 2017, понедельник. 19:42 Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» выставил на драфт отказов голкипера Антти Ниеми, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Боб Маккензи. В текущем чемпионате 34-летний финский вратарь сыграл три матча, пропуская в среднем 7,49 шайбы за игру и отражая 79,7% бросков.

Также на драфт отказов попали: нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Эрик Фер, форвард «Филадельфии Флайерз» Колин Макдональд и нападающий системы «Коламбус Блю Джекетс» Джордан Шредер.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Питтсбург Пингвинз Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Антти Ниеми
Новости. Хоккей
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