«Питтсбург» выставил на драфт отказов обладателя Кубка Стэнли — вратаря Ниеми

«Питтсбург Пингвинз» выставил на драфт отказов голкипера Антти Ниеми, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Боб Маккензи. В текущем чемпионате 34-летний финский вратарь сыграл три матча, пропуская в среднем 7,49 шайбы за игру и отражая 79,7% бросков.



Также на драфт отказов попали: нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Эрик Фер, форвард «Филадельфии Флайерз» Колин Макдональд и нападающий системы «Коламбус Блю Джекетс» Джордан Шредер.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Русская неделя в Америке: когда Сергачёв забивает больше Радулова Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.