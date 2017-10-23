«Локомотив» забил четыре гола за 21 минуту и обыграл «Йокерит»

Финский «Йокерит» на домашней арене уступил ярославскому «Локомотиву», встреча завершилась со счётом 3:4.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Никлас Йенсен, Джон Норман и Ээли Толванен. У ярославского коллектива забитые голы на свой счёт записали Брэндон Козун, Петри Контиола, Стаффан Кронвалль и Павел Красковский, для которого заброшенная шайба стала первой в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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