Защитник Андрей Миронов возвращён в «Колорадо» из фарм-клуба

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы 23-летнего защитника клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Андрея Миронова, сообщил в своём «твиттере», что его клиент вернулся в основную команду после командировки в фарм-клуб.
В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Миронов провёл за «Эвеланш» всего один матч, не набрав очков.
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