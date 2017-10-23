Трушков: эта игра была «нашей», у “Спартака” сейчас эмоциональный подъём

Вратарь московского “Спартака” Александр Трушков ответил на вопросы журналистов после матча с “Барысом”, в котором его команда победила в овертайме со счётом 4:3.



“В моменте с третьим голом я должен был отражать бросок. Главное, что команда победила. Считаю, что эта игра была «нашей», её нужно было выигрывать. Думаю, что у нас есть эмоциональный подъём. Мы выиграли, это главное. Готовимся дальше.



Конечно, мне сегодня где-то повезло, но и команда помогла. Неважно, кого обыгрывать. Спасибо большое за шанс. В этом году я больше играю, в ВХЛ уже провёл двадцать матчей, это хороший задел. Там пришла уверенность”, — передаёт слова Трушкова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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