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Скудра: ребята, о ситуации с задержкой зарплат игроки «Торпедо» даже не думают

23 октября 2017, понедельник. 22:44 Хоккей

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:2).

«Хороший матч, наверное, кроме большинства, где у нас ведущие игроки, конечно, должны исполнять вещи лучше. Ребят упрекнуть не в чем: моментов создали много, в упор были хорошие моменты. Реализация — о ней мы говорим весь год. Ничего нового. Но против такой мощной команды, которая очень мощно и организованно играет, очень непросто создавать моменты. Нам это сегодня не удалось. В последней стадии Фурх помог. Палка о двух концах: и наша реализация, и наше мастерство были далекими от идеального. Тем не менее очень хороший матч, обидно его проигрывать. Но такое бывает.

Критика молодежи? Я говорил про пару ребят, не про всех. У нас сегодня Родионычев играл, Смолин. Смолин заслуживает места в составе. Он пришел, у него хватает концентрации. Некоторые другие ребята ее потеряли. У молодых такое бывает, ничего страшного. Тут надо напомнить немножко о профессионализме, потому что все начинается где-то на мелочах в тренировочном процессе. Ты начинаешь это терять – мы это видим. Смолин абсолютно заслуженно занимает место в составе, он играет, приносит пользу. Мы сильно не смотрим, конечно, в паспорт, поэтому рады за него — забил хороший гол и в целом играет хорошо.

Муршак? Первый матч, были моменты. Он добавил нам, конечно, агрессии. Не удалось ему забить, но целиком провел хороший матч, создавал много моментов. Он нацеленный, но игровой практики немножко не хватает, но он готов играть, и это самое главное. Гарбатт появится завтра в составе на тренировке.

Ситуация с задержкой зарплат в команде? Ребята, мы об этом даже не думаем», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Торпедо Петерис Скудра
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