Анкипанс: вера в себя волнообразная, рижское «Динамо» не выдержало напряжения

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение в матче против «Сибири» в серии послематчевых бросков со счётом 2:3.



«Естественно, мы не можем быть довольны результатом. Согласен, что во втором периоде у гостей было преимущество, но Калниньш удержал нас в игре. В третьем периоде реализовали два большинства и были очень близко к победе. Команду всё время нужно держать в тонусе, вера в себя она волнообразная. У «Динамо» непростая турнирная ситуация, а в этой игре была напряжённая концовка и мы не выдержали. Там даже не было ошибок, скорее растерянность. Обидно, что потеряли два очка», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

Итоги дня КХЛ: 45 секунд на чудо «Сибири» и талисман Жамнов Кашпар забивал «Динамо», Энрот бил хорвата, а в «армейском» дебри сильнее Петербург.