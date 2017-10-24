Даути — об ОИ без НХЛ: кто захочет это смотреть, если там не будет лучших?

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады, защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути рассказал о своём отношении к Олимпиаде и решении НХЛ не ехать на Игры в Корею.

«Если честно, я, наверное, даже не буду смотреть Олимпиаду, настолько это грустно. Кто захочет смотреть турнир, который должен быть лучшим в мире, но при этом на нём не будет лучших игроков? Я не понимаю… Хотя нет, понимаю, почему, но это отстой. Говорю как игрок, который хочет быть там, который хотел бы попасть в состав. На Олимпиаде я сделал себе имя, в Ванкувере, когда мне было 20 лет. Никто бы не обращал на меня внимания в Лос-Анджелесе. Если бы не Олимпиада, я бы не сделал себе имя. Да, два кубка Стэнли тоже помогли в этом. Но до этого были Игры. Очень грустно, что мы не едем», — цитирует Даути The Athletic.

