Якупов — о критике Беднара: жизнь не идеальна, но если не работать, тебя заменят

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов прокомментировал свою игру в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:4) и последовавшую за ним критику главного тренера Джареда Беднара, который охарактеризовал россиянина как «пассажира» в этом матче. В третьем периоде игры Якупов не провёл ни одной смены.

«Всё будет новым: новый день, новые звенья. Я знаю, что надо делать, чтобы стать лучше, чтобы избегать таких ошибок. Жизнь не идеальна, мир не идеален. Это командная игра. Мы будем допускать ошибки, пропускать шайбы. Но надо стараться. Если тебя обыгрывают и ты не стараешься, ты будешь сидеть на трибунах. Ты даже можешь не проявить себя, если не пытаешься. Но все 82 матча не будут идеальными. Но если ты не будешь усердно работать, особенно в этой лиге, на твоё место найдут кого-нибудь другого», — цитирует Якупова BSN Denver.