Нападающий «Барыса» Пушкарёв дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Барыса» Константин Пушкарёв пропустит ближайший матч своей команды. Астанинцы 25 октября сыграют на выезде с «Йокеритом».



В матче «Спартак» — «Барыс», который состоялся 23 октября 2017 года, Пушкарёв получил большой штраф (5 минут) за драку. В соответствии с п. 4.4.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за второй большой штраф (5 минут) без определения зачинщика или агрессора в драке в сезоне на игрока накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.