Игроки и тренерский штаб «Торпедо» посетили фонд защиты животных

Игроки и тренерский штаб «Торпедо» совершили визит в нижегородский Благотворительный фонд защиты животных.



Игроки и тренеры «Торпедо» привезли в подарок приюту для бездомных животных целый грузовик корма. Кроме того главный тренер Петерис Скудра передал пожертвования, собранные торпедовцами для фонда.



«То, что вы делаете, — это очень важно! Мы тут тоже все собачники, поэтому очень приятно, что есть такое место в городе. Сейчас мы намного больше знаем о нём, что можно сюда прийти и провести время с собаками. Это очень полезно, спасибо вам», — поделился впечатлениями от визита Петерис Скудра.



После встречи с сотрудниками фонда торпедовцы пообщались и с непосредственными жильцами приюта. Животные словно только и ждали, когда их погладят и приласкают, и наперебой старались привлечь внимание именно к себе.

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