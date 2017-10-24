«Металлург» уступил «Нефтехимику», потерпев третье поражение кряду

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду взял верх над магнитогорским «Металлургом», встреча завершилась со счётом 3:1. Команда Ильи Воробьёва проиграла три последних матча с разницей забитых и пропущенных шайб 3-14.



В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Павел Здунов, Эмиль Галимов и Александр Брынцев. Единственный гол «Металлурга» сумел записать на свой счёт Евгений Тимкин.



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Чёрная серия «Металлурга» продолжится. Прогнозы на игровой день КХЛ Команде из Магнитогорска помогут только кадровые изменения.