Назаров о привлечении молодёжи: это не политика клуба, они просто лучше выглядят

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился эмоциями после встречи с «Металлургом» (3:1).



«Настраивались на матч. Пытались в первых десяти минутах навязать свою игру, и нам удалось. Затем уверенные действия Ежова нас держали в игре. Благодарен ребятам, что бились, болельщикам — что здорово нас поддерживали.



Молодые попадают в состав из-за политики клуба? При чём здесь политика клуба? В состав попадает тот, кто лучше выглядит на данное время», — приводит слова Назарова официальный сайт клуба.

«Металлург» уступил «Нефтехимику», потерпев третье поражение кряду