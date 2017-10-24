Гатиятулин: наконец-то закончился тяжёлый период для «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (2:1).



«Очень тяжелый матч, очень рады победе. Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. У нас тяжёлый период, восемь игр через день, наконец-то он закончился. Есть время залечить травмы, восстановиться и двигаться дальше. Конечно, огромное спасибо нашим болельщикам, на протяжении всего матча они нас поддерживали.



Почему не играл Алексей Петров? Мы играем в 7 защитников. Прошлую игру выиграли, поэтому не стали ничего менять», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Сочи».

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