Билялетдинов: Захарчук играет после дисквалификации неплохо, ошибок я не видел

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после поражения в игре с «Автомобилистом» (1:2).



«Игра непростая. Мы готовились, серьезно готовились, понимали ситуацию. Неважно провели первый период. Во втором периоде добавили. К сожалению, удалились и не удержали счёт. Буллиты у нас не получаются в последнее время.



Игра Захарчука после дисквалификации? Две игры он провёл, и достаточно неплохо. Ошибок я не видел. Конечно, был большой перерыв. Сейчас есть возможность играть», — цитирует тренера официальный сайт команды.

Итоги дня КХЛ: «Магнитка» «сгорела» Назарову, а Чистов переехал в Ригу «Металлургу» не хватает звёзд, а «Автомобилист» лишь по буллитам обыграл «Ак Барс».