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Билялетдинов: Захарчук играет после дисквалификации неплохо, ошибок я не видел

24 октября 2017, вторник. 23:37 Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после поражения в игре с «Автомобилистом» (1:2).

«Игра непростая. Мы готовились, серьезно готовились, понимали ситуацию. Неважно провели первый период. Во втором периоде добавили. К сожалению, удалились и не удержали счёт. Буллиты у нас не получаются в последнее время.

Игра Захарчука после дисквалификации? Две игры он провёл, и достаточно неплохо. Ошибок я не видел. Конечно, был большой перерыв. Сейчас есть возможность играть», — цитирует тренера официальный сайт команды.

Итоги дня КХЛ: «Магнитка» «сгорела» Назарову, а Чистов переехал в Ригу
«Металлургу» не хватает звёзд, а «Автомобилист» лишь по буллитам обыграл «Ак Барс».
Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Ак Барс Зинэтула Билялетдинов
Новости. Хоккей
24 октября 2017, вторник
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