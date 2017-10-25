«Каролина» — «Тампа»: Василевский отразил 31 бросок и стал первой звездой матча

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях крупно обыграла «Каролину Харрикейнз» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой встречи признан голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. Россиянин отразил 31 бросок по своим воротам, оформив шат-аут.

Второй звездой стал защитник «Харрикейнз» Джейккоб Слэвин, забросивший единственную шайбу своей команды в этой встрече. Он стал единственным защитником «Каролины» с положительным показателем полезности – "+1".

Нападающий «Тампы» Тайлер Джонсон был признан третьей звездой матча. Он записал себе в актив 2 (1+1) очка, проведя на льду всего 14 минут.