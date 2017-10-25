Купер: «Тампа» поиграла с огнём. Пришлось Василевскому выигрывать этот матч

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в матче с «Каролиной Харрикейнз» (5:1) и отметил игру вратаря Андрея Василевского, который отразил 31 бросок.

«Мы очень неудачно провели третий период. После 40 минут мы полностью контролировали игру, не позволяли сопернику ничего создавать. Мы вышли на третий период, ведя в две шайбы, и взвалили всё на плечи нашему вратарю, сказали ему: «Выиграй нам этот матч».



После того как соперник забил гол, был полный бедлам. Мы немного поиграли с огнём. Нас не наказали, но мы не можем и дальше так проводить третьи периоды», — цитирует Купера Tampa Bay Times.