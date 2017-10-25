Стэмкос: спросите любого в «Тампе», Василевский — один из лучших вратарей мира

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы в матче с «Каролиной Харрикейнз» (5:1) отдал должное вратарю своей команды Андрею Василевскому, который отразил 31 бросок и одержал восьмую победу в девяти играх.

«Васи сделал важные сейвы, как и всегда. Мы продержались третий период. Красиво в каждом матче не сыграешь. Хорошо, что мы добыли победу. Васи играл великолепно. Спросите любого в этой комнате, он — один из лучших в мире. Мы счастливы, что он в нашей команде, и он является одной из основных причин того, почему мы так удачно начали сезон», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.