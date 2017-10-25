Ларионов — о конкуренции в КХЛ: кто-то получает $ 1,5 млн и забивает 1 гол в год

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением о словах министра спорта РФ Павла Колобкова о недостаточной конкуренции в КХЛ.

«КХЛ стала похожа на футбольную Примеру. В Испании играют «Реал» и «Барселона», периодически к гонке подключается «Атлетико». Но ты заранее понимаешь, что всё делится между двумя клубами. Однако это не мешает тем и другим играть в финалах Лиги чемпионов. На внутренней арене, безусловно, ожидаешь более ровных команд. В этом плане КХЛ есть над чем поработать. Исходя из того что у нас экономика иная, чем в других странах, получается явный перекос в плане богатых и бедных.

Что делать? Сокращение лиги – это шаг номер один. Тогда мы получим хороший продукт, возрастёт конкуренция за каждое место в составе. Ну и важна работа менеджмента. Смотришь на некоторых людей, а они забивают по одной шайбе за сезон при зарплате в $ 1,5 млн. Сразу понимаешь – что-то происходит не так. Это говорит о популярном российском слове «освоение бюджета». А кто в него вовлечён – можно только догадываться и говорить между строк», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.