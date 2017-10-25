На Аллее Славы в «Лужниках» открыли памятник Валерию Харламову

На Аллее Славы спорткомплекса «Лужники» в Москве открыли монумент советскому хоккеисту Валерию Харламову.



Памятник создал Александр Рукавишников по проекту архитектора Сергея Шарова. Рядом с монументом планируется возвести павильон, в котором разместят предметы экипировки легенды мирового хоккея из фондов музея спорта «Лужников».



Харламов является двукратным олимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира. Участник Суперсерий СССР – Канада 1972 и 1974 годов. Член Зала славы НХЛ и Зала славы ИИХФ.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» Федерации хоккея России.